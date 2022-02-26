Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Названы главные привычки для молодости мозга

Нейрофизиолог Конышев заявил, что спорт и ментальные тренировки сохраняют молодость мозга

Фото: Pixabay

Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Нейронет», генеральный директор компании «Нейроботикс», нейрофизиолог Владимир Конышев в интервью RT рассказал, как сохранить молодость мозга.

Нейрофизиолог назвал главные полезные привычки для мозга и заявил, что спорт и ментальные тренировки сохраняют его молодость. «Физическое здоровье мозга — это хороший сон, сбалансированное питание, здоровье организма в целом, физические нагрузки», — отметил он.

Эксперт добавил, что ментальные тренировки следует сделать регулярными и разнообразными. Так, разгадывание кроссвордов или игра в шахматы являются рутиной, поскольку во время этих занятий задействованы одни и те же нейроны. Для развития мозгу необходим новый опыт: путешествия, тематические мастер-классы, новые блюда и запахи, знакомства с новыми людьми, а также прослушивание музыки разных стилей и рисование.

Конышев призвал россиян сократить время на просмотр телевизора, социальных сетей и использование виртуальных игр.

«Мы — это наш мозг. Если мозг активно напитывается бессмысленным контентом, то человек сам упрощается и не испытывает удовольствия от жизни. Каждый момент по-своему уникален, в наших силах наполнить его важным и приятным содержанием», — заключил он.

Ранее американский диетолог Кристен Хикман рассказала о вредном воздействии на мозг недостатка овощей. Она подчеркнула, что сбалансированное питание необходимо для правильной работы мозга.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России
Оценены последствия возможного ограничения поставок российской нефти для Европы
Названы главные привычки для молодости мозга
Назван способ значительно снизить риск развития диабета
S&P изменило кредитные рейтинги России
Захарова предостерегла Украину от раздачи оружия населению
Двое мирных жителей погибли в ЛНР из-за обстрелов украинских военных
Москвичи сравнили популярное в СССР кафе с вокзалом
Блинкен назвал «беспрецедентной ценой» санкции против Путина
Вирусолог раскрыл смертность омикрон-штамма COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.