Диетолог рассказала о вредном воздействии на мозг недостатка овощей

Диетолог из США рассказала, какие виды вредного воздействия на организм может оказать отсутствие в рационе овощей. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Кристен Хикман утверждает, что недостаток овощей в ежедневном рационе может стать причиной проблем с кишечником, отсутствия чувства сытости после еды и недостатка необходимых питательных веществ.

Американский специалист уверена, что сбалансированное питание очень важно для правильной работы мозга. Хикман рассказала, что, согласно исследованию журнала Psychiatry Research, недостаточное количество овощей и фруктов в рационе напрямую связано с развитием депрессии. Так, люди, питающиеся мучными изделиями, сладостями и полуфабрикатами, недополучают необходимые для нормального функционирования мозга витамины, содержащиеся в овощах.

Хикман также напомнила, что овощи и фрукты — важнейший источник клетчатки и сложных углеводов. Без них человек никогда не будет ощущать себя полностью сытым, что может привести к перееданию. Кроме того, отсутствие достаточного количества клетчатки может привести к скачкам уровня сахара в крови, из-за чего чувство голода может возникать, даже если человек недавно поел.

Клетчатка также очень важна для правильной работы пищеварительной системы, и ее недостаток, по мнению Хикман, может нарушить регулярность работы кишечника. Также из-за отсутствия овощей в рационе организм не будет получать множество питательных веществ и витаминов, дефицит которых невозможно восполнить никаким другим путем. Например, витамины A, C, E, магний, цинк, фосфор и фолиевую кислоту очень сложно получить из других источников, утверждает диетолог.

