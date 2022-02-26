В «Роскосмосе» рассказали об организации DDoS-атаки на сайт корпорации

DDoS-атака на сайт государственной корпорации «Роскосмос» была организована из города Львов при помощи сети ботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

«DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира», — отметили в «Роскосмосе», заявив, что смогли определить конкретного исполнителя атаки.

Ранее стало известно, что 24 февраля хакеры атаковали информационные ресурсы Севастополя. Основной удар был направлен на портал правительства Республики Крым с аномальным количеством запросов. Представители власти города заявили, что большинство сайтов после этого работают в штатном режиме.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные о том, что сайт Кремля подвергся DDoS-атаке, о которой сообщали Telegram-каналы. Он указал, что все работает без сбоев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.