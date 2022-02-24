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Песков ответил на вопрос о DDoS-атаках на сайт Кремля

Дмитрий Песков опроверг данные о том, что сайт Кремля подвергся DDoS-атаке

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные о том, что сайт Кремля подвергся DDoS-атаке. Его слова передает «Интерфакс».

«Да нет. Все работает», — ответил Песков на вопрос о том, действительно ли сайты Кремля и правительства подверглись DDoS-атакам.

Ранее 24 февраля в Telegram-каналах появились сообщения о том, что сайты Кремля и правительства РФ работают с перебоями. Сообщалось о мощных DDoS-атаках.

Асель Минбаева
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