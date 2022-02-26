Назван способ значительно снизить риск развития диабета

Ученые из Кембриджского университета заявили, что употребление подслащенных сахаром напитков повышает риск развития диабета второго типа. Они назвали способ значительно снизить его, сообщает «Медик Форум».

Отмечается, что для этого необходимо заменить повседневное употребление безалкогольных напитков, подслащенных молочных напитков, подслащенных чая и кофе, ликеров и фруктовых соков на то, что поможет «вымыть» излишки сахара из крови. В ином случае, диабет может вызвать гораздо более серьезные нарушения, например как сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, предупредили исследователи.

«Замена одной порции сладкого напитка в день может снизить риск развития заболевания на 14-25 процентов. Допустимыми и безопасными альтернативами могут быть вода и несладкий чай или кофе», — посоветовали ученые.

Диетолог Триста Бест рассказала, что кофе не только вкусен и заряжает энергией, но и обеспечивает массу преимуществ для здоровья, например, ускоряет обмен веществ, снижает риск сердечных заболеваний и диабета и даже позволяет замедлить процесс старения. Однако этими свойствами обладает только правильно приготовленный напиток, отметила она, объяснив, как необходимо это делать.