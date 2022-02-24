Диетолог рассказала о позволяющем замедлить старение способе приготовить кофе

Диетолог назвала полезные свойства одного из самых популярных в мире напитков. Мнение специалиста о кофе и правильном способе его приготовления публикует Eat This, Not That!

Диетолог Триста Бест объяснила, что кофе не только вкусен и заряжает энергией, но и обеспечивает массу преимуществ для здоровья, например, ускоряет обмен веществ, снижает риск сердечных заболеваний и диабета и даже позволяет замедлить процесс старения. Однако этими свойствами обладает только правильно приготовленный напиток.

Специалист рекомендовала не добавлять в кофе молоко и жирные сливки. Она рассказала, что молочные продукты могут вызывать воспаление у многих людей из-за различных аллергий, непереносимости или аутоиммунных заболеваний.

По словам Бест, люди часто не обращают должного внимания на сахар и сиропы, которые они добавляют в кофе. Эти добавки делают напиток более калорийным и менее полезным. В качестве альтернативы диетолог посоветовала мед и корицу.

Не менее важно следить за объемом порции напитка, считает Бест. Кофе, особенно с молоком и сиропом, по калорийности может сравниться с полноценным блюдом. Также специалист предложила внимательно читать состав молока и сливок и следить за тем, чтобы там было как можно меньше ингредиентов и сахара.

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