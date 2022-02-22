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Диетологи назвали пять продуктов для здоровой кожи

Eat This, Not That!: диетологи объяснили, как жареная курица влияет на состояние кожи

Фото: ivan_kislitsin / Shutterstock.com

Диетологи перечислили пищевые привычки, из-за которых обостряется акне, и назвали пять продуктов для здоровой кожи. Их слова приводит Eat This, Not That!

По мнению диетолога Паулины Ли, продукты, вызывающие воспаление в желудке, могут значительно портить внешний вид и здоровье кожи и провоцировать высыпания. Она привела в пример картофель фри, жареную курицу, выпечку и белый хлеб. Она добавила, что недостаток пробиотиков и избыток продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов тоже плачевно влияют на внешность.

«Исследования показывают, что продукты, повышающие уровень сахара в крови и вызывающие более сильную реакцию инсулина, могут ухудшить состояние при акне. Повышение уровня сахара в крови также может стимулировать секрецию андрогенов, которые при повышенном уровне могут способствовать появлению акне», — объяснила специалист. Для улучшения состояния кожи диетологи посоветовали есть яблоки, спаржу, лосось, ягоды и овсянку.

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Диетолог Рейчел Файн отметила, что отсутствие графика питания, периоды голода и переедания также негативно влияют на кожу. Она добавила, что такой подход к еде еще и увеличивает уровень стресса.

Ранее сообщалось, что британский диетолог Майкл Мосли перечислил «опасные» фрукты, которые ведут к ожирению. Диетолог объяснил, что с возрастом организм может вырабатывать меньше инсулина, в результате чего уровень сахара и жирных кислот в крови повышается.

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