Диетолог предупредил о ведущих к ожирению «опасных» фруктах

Британский диетолог Майкл Мосли перечислил «опасные» фрукты, которые ведут к ожирению. Его слова приводит издание Daily Express.

Диетолог объяснил, что с возрастом организм может вырабатывать меньше инсулина, в результате чего уровень сахара и жирных кислот в крови повышается. Это может привести к набору лишнего веса, который часто скапливается в виде жира на животе. Помимо пожилых людей, этому также подвержены женщины в период менопаузы.

Чтобы избавиться от жира на животе, Мосли предложил сократить потребление сахара и углеводов. В частности он посоветовал есть меньше манго и ананасов, а также не пить слишком много сладких смузи и соков. «Худеющим следует заменить обработанные углеводы, такие как белый хлеб, чипсы и макароны, на источники энергии с медленным высвобождением, такие как коричневый рис или киноа», — предупредил диетолог.

Мосли также порекомендовал попробовать интервальное голодание и короткие высокоинтенсивные тренировки.

Ранее сообщалось, что врач назвал напиток для избавления от жира на животе. Он отметил, что, согласно ряду исследований, с этой задачей может справиться зеленый чай.