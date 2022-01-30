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Врач назвал напиток для избавления от жира на животе

Доктор Бонд: согласно ряду исследований, зеленый чай помогает убрать жир на животе

Фото: Unsplash

Согласно ряду исследований, зеленый чай помогает избавиться от лишнего веса и убрать жир на животе. Такой напиток назвал доктор Тим Бонд в разговоре с Daily Express.

Специалист ссылается на документ 2021 года, подготовленный Консультативной группой по исследованию чая (TAP). Согласно ему, зеленый чай способствует избавлению от висцерального жира, окружающего жизненно важные органы в брюшной полости.

«Зеленый чай может подавлять аппетит и снижать число ферментов, участвующих в метаболизме липидов в печени», — отметил Бонд. Другая причина, по которой этот напиток полезен, — наличие в нем катехинов, которые действуют как сильные антиоксиданты.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал, что для избавления от избытка жира на животе нужно снизить потребление сахара и простых углеводов, перейти на интервальное голодание и практиковать высокоинтенсивные тренировки. Мосли порекомендовал выбирать продукты и напитки, содержащие не более пяти процентов сахара.

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Виктория Кондратьева
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