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Украинские военные обстреляли Горловку

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Горловки украинскими военными

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что украинские военные обстреляли Горловку. Отмечается, что они использовали РПГ и крупнокалиберные пулеметы.

«После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — прим. "Ленты.ру") по направлению: 03.10 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено шесть гранат из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы», — сказано в сообщении.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о «новой значительной помощи». Зеленский уточнил, что вечером в пятницу, 25 февраля, побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Нидерландов Марком Рютте, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, американским лидером Джо Байденом.

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Марина Совина
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