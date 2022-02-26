Зеленский анонсировал выделение «значительной» помощи Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о «новой значительной помощи», политик рассказал об этом во время очередного обращения к гражданам страны, пишет ТАСС.

Зеленский уточнил, что вечером в пятницу, 25 февраля, побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Нидерландов Марком Рютте, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, американским лидером Джо Байденом. «Договорились о новой значительной помощи, о новой поддержке», — анонсировал политик выделение суммы в скором времени.

26 февраля о возможной поддержке Киева рассказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, конфликт на Украине оказывает серьезное экономическое воздействие на страны, он будет усугубляться по мере его продолжения. Сейчас МВФ обсуждает возможности помощи Киеву.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала в 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.