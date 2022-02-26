Власти Украины запросили срочной поддержки у МВФ

Власти Украины обратились в Международный валютный фонд (МВФ) и срочно запросили поддержки, заявила глава организации Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva), говорится на сайте фонда.

По ее словам, конфликт на Украине оказывает серьезное экономическое воздействие, которое будет усугубляться по мере его продолжения. «Этот кризис наступает в непростое время, когда мировая экономика восстанавливается после разрушительного воздействия пандемии COVID-19, и угрожает частично свести на нет достигнутый прогресс», — подчеркнула она.

По словам Георгиевой, МВФ обсуждает возможности помощи стране. «В дополнение к текущим рекомендациям по вопросам политики мы изучаем все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в том числе в рамках существующего резервного соглашения на непогашенную сумму в размере 2,2 миллиарда долларов США», — добавила она.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса из-за сложившейся тяжелой ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). До этого в Донбассе рассказали о геноциде и обратились к Москве за помощью.