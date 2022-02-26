Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Гватемала отозвала посла из России из-за ситуации на Украине

Президент Гватемалы Джамматтеи отозвал посла из России из-за ситуации на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Руководство Гватемалы отозвало своего посла из России в связи с ситуацией на Украине, об этом решении сообщил глава центральноамериканского государства Алехандро Джамматтеи, пишет ТАСС со ссылкой на La Prensa Libre.

Президент уточнил, что дал подобные указания еще четыре дня назад. «Мы не будем безучастно наблюдать за любой атакой на суверенитет любой страны», — сказал он. По информации министерства иностранных дел Гватемалы, речи о разрыве дипломатических отношений пока не было.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля

В четверг, 24 февраля, российский президент Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по защите Донбасса. До это представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к Москве. Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и обратился к президенту России с просьбой признать независимость республики.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России
Facebook запретил рекламу и монетизацию государственными российским СМИ
Гватемала отозвала посла из России из-за ситуации на Украине
США захотели надавить на Евросоюз для отключения России от SWIFT
Рублев высказался о первой строке Медведева в рейтинге АТР
Россиянка пожаловалась на ночных похитителей ее книжного шкафа
Байден поручил Госдепу выделить 600 миллионов долларов на поддержку Украины
ООН назначила кризисного координатора по Украине
Президент Туркмении поручил избавить страну от курения в 2025 году
Украинские военные обстреляли Горловку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.