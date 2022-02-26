Гватемала отозвала посла из России из-за ситуации на Украине

Руководство Гватемалы отозвало своего посла из России в связи с ситуацией на Украине, об этом решении сообщил глава центральноамериканского государства Алехандро Джамматтеи, пишет ТАСС со ссылкой на La Prensa Libre.

Президент уточнил, что дал подобные указания еще четыре дня назад. «Мы не будем безучастно наблюдать за любой атакой на суверенитет любой страны», — сказал он. По информации министерства иностранных дел Гватемалы, речи о разрыве дипломатических отношений пока не было.

В четверг, 24 февраля, российский президент Владимир Путин объявил о начале военной специальной операции по защите Донбасса. До это представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к Москве. Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и обратился к президенту России с просьбой признать независимость республики.