Названы главные продукты для здоровья сердца

Британский диетолог Ян Марбер заявил, что еда способна оказать как положительное, так и негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Он назвал главные продукты для улучшения здоровья сердца. Об этом сообщает «Медик Форум».

Прежде всего, среди необходимых продуктов можно выделить шпинат. По словам специалиста, он является хорошим источником магния и калия, позволяющих поддерживать кровяное давление в норме, снижая риск сердечных приступов и инсультов. Насыщенные антиоксидантами ягоды помогут защититься от воспалений, а чеснок и лук помогут сдержать рост холестерина.

Также с этим помогут продукты, богатые клетчаткой, например цельнозерновые, бобовые, овощи или грибы. Кроме того, они помогут сохранить стабильный уровень глюкозы. Наконец, полезной для сердца является жирная рыба. В ней содержатся жиры омега-3, способствующие нормальному уровню холестерина и кровяного давления.

Ранее исследователи из департамента здравоохранения Наффилда в Оксфордском университете, Китайского университета Гонконга и Бристольского университета назвали бесполезные для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний продукты: оказалось, что употребление овощей не способствует защите от этих болезней.