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Названы бесполезные для профилактики заболеваний сердца продукты

Употребление овощей оказалось бесполезным при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Shutterstock

Команда исследователей из Департамента здравоохранения Наффилда в Оксфордском университете, Китайского университета Гонконга и Бристольского университета назвали бесполезные для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний продукты: оказалось, что употребление овощей не способствует защите от этих болезней. Результаты работы ученые опубликовали в журнале Frontiers in Nutrition.

Крупномасштабный анализ данных почти 400 тысяч человек показал, что большое количество потребления сырых или вареных овощей практически не влияет на риск госпитализаций или смерти от инфаркта миокарда, инсульта или других сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого ученые изучили целый комплекс факторов, таких как социально-экономическое положение, физическая активность, пищевые привычки и другое.

Специалисты также отметили, что кажущийся эффект защиты при потреблении овощей можно объяснить остаточным искажением (residual confounding), которое выражается в искажении результатов вследствие недостаточно детализированной информации, неверной классификации или интерпретации данных.

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Исследовательская группа считает, что эта научная работа имеет большое значение для понимания воздействия пищи на сердечно-сосудистые заболевания. Однако, уточняют медики, придерживаться сбалансированной диеты и поддерживать здоровый индекс массы тела необходимо в любом случае.

В ноябре 2021 года британские ученые выявили, что употребление аспирина ведет к риску развития сердечной недостаточности.

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Елена Апазиди
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