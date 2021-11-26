Ученые оценили влияние популярного обезболивающего на развитие болезней сердца

Исследователи оценили влияние аспирина на сердце. По их словам, употребление обезболивающего повышает риск развития сердечной недостаточности, сообщает издание Express.

Согласно данным исследования ученых Британского фонда сердца и Европейского общества кардиологов, одно из самых популярных в мире обезболивающих на 26 процентов повышает риск болезней сердца. Они, по словам специалистов, являются основной причиной смерти как в Великобритании, так и в мире. Эксперты добавили, что число страдающих сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями превышает количество людей с болезнью Альцгеймера и раком.

Ранее терапевт-диетолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева вопреки распространенному мнению заявила, что употребление жирного молока, сыра и творога не повышает риск атеросклероза и болезней сердца и не приводит к росту уровня холестерина.