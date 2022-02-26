Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинцам с призывом повлиять на президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Скажите своему президенту, чтобы он нашел выход из ситуации. Война убивает, война разрушает, никогда война не заканчивается без переговоров», — сказал он.

По словам Кадырова, раньше западные государства пытались развалить Россию, а теперь взялись за Украину. «У них нет никаких целей, кроме той, чтобы поставить на Украине военную базу и диктовать условия нам всем. Сегодня они хорошо поют, а завтра по-другому запоют, как в других государствах. Сегодня абсолютно нет проблем забрать Киев, Харьков и другие города», — отметил глава Чечни.

Ранее 26 февраля Кадыров заявил, что на Украине получили прибежище немало террористов, в том числе те, кто убивал в Чечне. Он не исключил, что в ближайшие дни можно будет «праздновать освобождение населения Украины от насилий и убийств».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).