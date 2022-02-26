ОАЭ купят китайские самолеты L15

ОАЭ планируют купить у Китая 12 учебно-боевых самолетов L15. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В Минобороны ОАЭ заявили о намерении подписать контракт с компанией China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) на покупку 12 единиц L15 с опционом на еще 36 таких же дополнительных самолетов.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Издание напоминает, что в декабре 2021 года ОАЭ фактически отказались от покупки американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

В августе 2010 года РИА Новости сообщило, что китайская авиастроительная компания Hongdu начала мелкосерийное производство нового учебно-боевого самолета L15, который будет использоваться для подготовки пилотов истребителей J-10 и J-11.