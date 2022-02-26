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Минобороны России обвинило националистов в ракетных ударах по жилым кварталам

Минобороны России заявило, что украинские националисты обстреляли Старобельск из «Градов»

Фото: Reuters

Украинские националистические формирования обстреляли из ракетных систем залпового огня «Град» жилые кварталы города Старобельск, который расположен в Луганской области. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны России.

По данным военных, обстрел начался 26 февраля в 10.30 по московскому времени. Из-за попадания снарядов в городе начался пожар, некоторые жилые дома оказались разрушены.

Известно, что из-за обстрела пострадали мирные жители. Известно о погибших, однако их число пока не сообщается. Министерство также обвинило украинскую сторону в подготовке новых провокаций.

«Вооруженные Силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российские войска заняли без сопротивления еще один украинский город. Речь идет о Мелитополе, который расположен в Запорожской области. Как утверждает Минобороны, отдельные жители встречали солдат с красными флагами.

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Алевтина Запольская
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