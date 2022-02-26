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Российские войска вошли в украинский город без сопротивления

Минобороны России: военные вошли в украинский город Мелитополь без сопротивления

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

После высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское на Украине российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь в Запорожской области, об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Вечером в пятницу, 25 февраля, российские военнослужащие вошли в город. При передвижении по населенному пункту местные жители приветствовали их, отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами, утверждает Минобороны.

Ранее подразделения Вооруженных сил России блокировали украинские города Сумы и Конотоп. Войска принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах, а также в окрестных населенных пунктах.

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О начале военной операции по защите Донбасса стало известно в четверг, 24 февраля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.

Марина Совина
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