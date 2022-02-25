Подразделения вооруженных сил России блокировали два украинских города

Подразделения вооруженных сил (ВС) России блокировали украинские города Сумы и Конотоп. Об этом заявили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что войска России принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах, а также в окрестных населенных пунктах.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ВС России вывели из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.