Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Подразделения вооруженных сил России блокировали два украинских города

Подразделения вооруженных сил России блокировали украинские города Сумы и Конотоп

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения вооруженных сил (ВС) России блокировали украинские города Сумы и Конотоп. Об этом заявили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что войска России принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах, а также в окрестных населенных пунктах.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
Вчера
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
Вчера

Кроме того, в ведомстве отметили, что ВС России вывели из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Москва выразила готовность к переговорам с Киевом
Илон Маск лишился статуса ультрабогача
НАТО продолжит поставлять оружие и военную технику Украине
Компания Google зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
МИД Латвии передал России ноту протеста из-за ситуации на Украине
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
Сербия отказалась вводить санкции против России
В российском регионе 20 пограничников Украины сложили оружие
В России захотели создать конкурента Visa и Mastercard
Неожиданный способ выпрямления волос вызвал споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.