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Небензя высказался о фейках по ситуации на Украине

Постпред России при ООН Небензя призвал не верить фейкам об Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя опроверг заявления о якобы «убийствах» мирных жителей на Украине, об этом он сообщил во время заседания Совбеза, пишет РИА Новости.

По словам политика, «в пропагандистском угаре» противники используют картинки, снятые в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). «Коллеги очень часто используют картинки из Донбасса, выдавая их за последствия так называемой "российской агрессии" на Украине», — высказался Небензя. Он призвал не верить фейкам.

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Дипломат напомнил, что публикации в социальных сетях, Telegram-каналах и других подобных площадках полны фейков. «Таких фейков сейчас очень много. Такими фейками сейчас переполнен интернет», — объяснил он.

Политик напомнил, что Запад обвиняет Москву в «убийстве гражданских лиц». «Российские войска не бомбят украинские города. И нет достоверных подтверждений гибели гражданских лиц», — добавил он.

24 февраля Россия начала в Донбассе военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Россия была вынуждена это сделать после того, как Донбасс пожаловался на геноцид и попросил у Москвы помощи.

Марина Совина
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