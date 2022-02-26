Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью Ura.ru прокомментировал показатель смертности омикрон-штамма коронавируса.

Специалист объяснил, что вирусы стремятся сохранить свою способность заражать, что не всегда им удается. Он объяснил, что часть генома инфекции, отвечающая за отношение к смерти, не защищена. Она активно мутирует, поэтому со временем летальность вируса уменьшается.

Вирусолог раскрыл смертность омикрон-штамма COVID-19 и заявил, что среди вакцинированных граждан она близка к нулю и достигает 0,1-0,2 процента. Среди остальных зараженных он оценил летальность этой мутации коронавируса в 0,5 процента от числа заболевших.

«Летальность с омикроном мы имеем не такую уж высокую. Но все равно неприятный вариант вируса. Очень много заболевших. Умирает меньший процент, но поскольку много больных, число умерших людей очень большое, если смотреть в абсолютных числах», — подчеркнул Альтштейн.

Ранее терапевт Андрей Звонков назвал основную причину смертности пациентов с COVID-19. К ней специалист отнес сосудисто-дыхательную недостаточность.