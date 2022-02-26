Глава Приднестровья опроверг слухи об угрозе для Украины

Территория Приднестровья не будет использована для военной операции России в Донбассе, какая-либо угроза для Одесской и Винницкой областей отсутствует. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские СМИ, которые утверждают обратное, попросту занимаются дезинформацией и умышленно нагнетают обстановку. Политик подчеркнул, что на территории ПМР был создан оперативный штаб, который оказывает помощь всем вынужденно прибывающим в страну украинцам.

«Приднестровская Молдавская республика — миролюбивое государство. Каких-либо планов агрессивного характера по отношению к нашим соседям у нас никогда не было, нет и не будет», — сказал Красносельский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала процесс переговоров с Украиной. Она отметила, что Киев отказался от ведения переговоров с Москвой и перенес их на 26 февраля.