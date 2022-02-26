Центр Гамалеи подал документ с поправкой в протокол исследований детской вакцины

Центр имени Гамалеи подал документы с поправкой на внесение изменений в протокол исследований детской вакцины против коронавируса. Об этом сообщил глава исследовательской организации Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Вот на следующей неделе эксперты в центре контроля лекарственных средств должны рассмотреть нашу поправку», ♂ отметил ученый.

Глава центра Гамалеи добавил, что в настоящее время отбор добровольцев еще не начался, работа, предположительно, стартует через две недели.

Ранее Гинцбург сообщил, что в Москве не удалось найти детей в возрасте 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом. В связи с этим было принято решение внести изменения в протокол клинических исследований «Спутника М»: теперь ученые просят сделать нижней границей по антителам не ноль, а 100 международных единиц.

