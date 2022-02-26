Хулиганы выбили стекла в российском посольстве в Польше

В Польше хулиганы обстреляли металлическими шариками из рогатки посольство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского дипломатического представительства Владимира Александрова.

По данным агентства, инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени. В результате были выбиты стекла в трех окнах жилых помещений. Нарушителей задержали полицейские.

Александров добавил, что после обострения ситуации на Украине на электронную и обычную почту диппредставительства регулярно поступают анонимные угрозы. В связи со случившемся будет направлен протест в МИД Польши.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.