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Стали известны подробности разговора Лукашенко и Макрона

Президент Лукашенко назвал фейком возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили будущее Европы, белорусско-российские отношения, а также возможность размещения в Белоруссии ядерного оружия. Подробности сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры лидеров длились около одного часа 20 минут. На вопрос о возможности размещения ядерных вооружений на территории Белоруссии Лукашенко ответил словом «фейк». По его словам, если белорусов «не будут душить», то об оружии «речи быть не может» — ни ядерном, ни обычном.

Главы государств также обсудили конфликт вокруг Украины. Лукашенко отметил, что переговоры о мире возможны в любое время, в любом месте Белоруссии. В свою очередь, Макрон во время беседы подчеркнул свое уважение к белорусскому народу. Лидеры стран договорились о контактах в ближайшее время.

Ранее президент Белоруссии предложил России и Украине провести переговоры в Минске. Он убежден, что это единственный шанс остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Ксения Назарова
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