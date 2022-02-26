Румыния приготовилась закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Власти Румынии приготовились закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин республики.

«Румыния начала процедуру приостановления права на полеты над своей территорией, а также права на посадку на территории Румынии, для самолетов, принадлежащих компаниям из Российской Федерации», — заявил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару.

По его словам, соответствующее решение может быть принято уже в субботу, 26 февраля.

Ранее 26 февраля Болгария совместно с Польшей и Чехией официально уведомила Россию о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний из-за ситуации на Украине. Позже о решении запретить российским авиакомпаниями полеты над своей территорией также заявили Эстония, Латвия и Литва. Кроме них, авиасообщение с Россией закрыла и Великобритания.

Российские власти в ответ уже приняли решение о закрытии воздушного пространства страны для самолетов Польши, Болгарии и Чехии.