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В ЛНР произошел взрыв на нефтебазе

Взрыв на нефтебазе произошел в городе Ровеньки в ЛНР

Кадр: Telegram-канал Mash

Взрыв на нефтебазе произошел в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей властей ЛНР.

Собеседники агентства допустили, что причиной взрыва стала ракетная атака. В результате загорелись 200 тонн дизельного топлива. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Чуть позже очевидцы сообщили о втором взрыве в Ровеньках. Информация о произошедшем уточняется.

Ранее 26 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) города Старобельск и Лисичанск в ЛНР.

Марина Совина
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