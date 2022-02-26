США развернут дополнительные силы в Европе

Президент США Джо Байден сообщил, что приказал развернуть дополнительные силы США в Европе. Таким образом Штаты хотят оказать поддержку своим союзникам по НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.

Байден напомнил, что ранее пообещал, что США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО». Он подчеркнул, что приверженность страны статье 5 Североатлантического альянса «незыблема».

«Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО», — отметил Байден.