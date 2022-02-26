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США развернут дополнительные силы в Европе

Президент США Байден приказал развернуть дополнительные силы в Европе для поддержки НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден сообщил, что приказал развернуть дополнительные силы США в Европе. Таким образом Штаты хотят оказать поддержку своим союзникам по НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.

Байден напомнил, что ранее пообещал, что США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО». Он подчеркнул, что приверженность страны статье 5 Североатлантического альянса «незыблема».

«Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО», — отметил Байден.

Марина Совина
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