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Twitter объявил об изменениях для России и Украины

Twitter временно остановит рекомендации твитов и рекламу на территории России и Украины

Фото: Pixabay

Социальная сеть Twitter объявила, что вводит ряд изменений на территории России и Украины. В частности, компания остановит некоторые рекомендации, чтобы остановить распространение оскорбительного контента. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Компания заявила, что временно остановит рекомендации твитов от людей, на которых пользователи России и Украины не подписаны в основной ленте. Кроме того, социальная сеть ограничит рекламные публикации, чтобы они не отвлекли от критически важных данных, связанных с общественной безопасностью.

В Twitter также сообщили, что активно проверяют публикации, чтобы выявить манипуляции с платформой. Компания вводит принудительные меры «против синтетических и манипулируемых медиа, которые создают ложное или вводящее в заблуждение описание происходящего».

Кроме того, Twitter начал благотворительную кампанию для своих сотрудников, в рамках которой пожертвования направят проверенным организациям, которые поддерживают украинских беженцев. «Twitter удвоит все пожертвования и сделает прямой вклад в партнерскую организацию», — отметили в компании.

Марина Совина
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