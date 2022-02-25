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Роскомнадзор пояснил ограничение доступа к Facebook

Роскомнадзор сообщил о замедлении трафика социальной сети Facebook с 25 февраля

Фото: Pixabay

Роскомнадзор прокомментировал заявление о частичном ограничении доступа к социальной сети Facebook. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили о замедлении трафика Facebook в стране. Эта мера вводится с 25 февраля.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика», — пояснили в ведомстве.

Марина Совина
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