Роскомнадзор пояснил ограничение доступа к Facebook

Роскомнадзор прокомментировал заявление о частичном ограничении доступа к социальной сети Facebook. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили о замедлении трафика Facebook в стране. Эта мера вводится с 25 февраля.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика», — пояснили в ведомстве.