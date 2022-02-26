Глава пограничной службы Украины рассказал о презрении к белорусскому коллеге

Вопреки добрососедским отношениям Белоруссия позволила России начать «военную агрессию» против Украины со своей территории, за что к ее руководству следует относиться с презрением. Об этом в своем письме председателю белорусского погранкомитета Анатолию Лаппо написал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, сообщает «Интерфакс».

По словам главы ведомства, фактически сложилась ситуация, при которой Белоруссия ведет боевые действия против Украины вместе с Россией.

«Будьте вы прокляты, твари! С презрением!» — написал Дейнеко в письме.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился нежеланием Украины немедленно начать переговоры с Россией о мире в регионе. «Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они еще разглагольствуют», — говорил он.