Лукашенко возмутился нежеланием Киева начать переговоры немедленно

Белоруссия готова уже в субботу, 26 февраля, предоставить российским и украинским дипломатам площадку для переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает «Интерфакс».

По его словам, белорусские власти готовы содействовать миру на Украине и обеспечить безопасность всех дипломатов. При этом политик подчеркнул, что не понимает нежелания украинцев начать переговоры немедленно.

«Там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они еще разглагольствуют», — возмутился Лукашенко.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отдал приказ приостановить продвижение российских войск на Украине ради возможных переговоров с ее руководством.