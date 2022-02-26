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В Кремле рассказали о приказе Путина приостановить продвижение российских войск

Песков заявил, что Путин приказал приостановить движение российских войск

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин отдал приказ приостановить продвижение российских войск в рамках военной спецоперации в Донбассе в ожидании начала переговоров с властями Украины. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в субботу, 26 февраля.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Однако, отметил Песков, в связи с тем, что украинская сторона отказалась от переговоров, продвижение российских подразделений продолжилось днем 26 февраля «в соответствии с планом проведения операции».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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Варвара Кошечкина
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