В Кремле рассказали о приказе Путина приостановить продвижение российских войск

Президент России Владимир Путин отдал приказ приостановить продвижение российских войск в рамках военной спецоперации в Донбассе в ожидании начала переговоров с властями Украины. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в субботу, 26 февраля.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Однако, отметил Песков, в связи с тем, что украинская сторона отказалась от переговоров, продвижение российских подразделений продолжилось днем 26 февраля «в соответствии с планом проведения операции».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.