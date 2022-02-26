Посольство России в Швейцарии начало получать угрозы

Посольство России в городе Берн, Швейцария, запросило власти страны усилить охрану диппредставительства из-за поступающих угроз в адрес сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства Владимира Хохлова.

Швейцарское правительство усилило охрану диппредставительства. «В связи с поступающими угрозами в адрес сотрудников посольство России обратилось к компетентным швейцарским органам с просьбой обеспечить соответствующие меры безопасности. Швейцарские власти оперативно отреагировали на наш запрос, охрана диппредставительства была усилена», — заявил Хохлов.

Ранее российский дипломат пострадал от рук неизвестных в Вильнюсе, его избили на акции в поддержку территориальной целостности Украины. По данным ведомства, один из нападавших уже задержан. Полиция не раскрывает его личность и детали инцидента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза (ЕС) и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.