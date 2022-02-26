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Госдеп назвал единственное условие для переговоров США и России

Заместитель госсекретаря США Нуланд: США переговорят с Россией при одном условии
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Alex Brandon / Globallookpress.com

США готовы встретиться с представителями России при одном условии, если Москва окажется готова «остановиться» и прекратить спецоперацию по защите Донбасса, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

«США, естественно, будут готовы встретиться с российскими представителями и постараться каким-то образом деэскалировать ситуацию», — отметила она и назвала единственное условие переговоров — это прекращение военной операции в Донбассе. Нуланд добавила, что американская сторона никогда не собиралась и не поставляла украинским военным оружие, с помощью которого они могли бы напасть на Россию.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие. Он также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

Марина Совина
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