Госдеп назвал единственное условие для переговоров США и России

США готовы встретиться с представителями России при одном условии, если Москва окажется готова «остановиться» и прекратить спецоперацию по защите Донбасса, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

«США, естественно, будут готовы встретиться с российскими представителями и постараться каким-то образом деэскалировать ситуацию», — отметила она и назвала единственное условие переговоров — это прекращение военной операции в Донбассе. Нуланд добавила, что американская сторона никогда не собиралась и не поставляла украинским военным оружие, с помощью которого они могли бы напасть на Россию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие. Он также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.