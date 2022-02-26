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Венгрия предложила провести мирные переговоры России и Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто предложил провести российско-украинские переговоры в Будапеште
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Heikki Saukkomaa / www.imago-images.de / Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Будапеште. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Венгрия хочет мира. Вот почему мы работаем, поэтому веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых дискуссий в Будапеште», — заявил Сийярто.

Ранее к скорейшим переговорам с Россией призвал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Юрий Бойко. По его словам, ОПЗЖ сделает все возможное для того, чтобы встреча лидеров двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась.

Марина Совина
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