Венгрия предложила провести мирные переговоры России и Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил провести мирные переговоры между Россией и Украиной в Будапеште. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Венгрия хочет мира. Вот почему мы работаем, поэтому веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых дискуссий в Будапеште», — заявил Сийярто.

Ранее к скорейшим переговорам с Россией призвал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Юрий Бойко. По его словам, ОПЗЖ сделает все возможное для того, чтобы встреча лидеров двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась.