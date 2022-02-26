Украинская оппозиция призвала к скорейшим переговорам с Россией

В Верховной раде Украины призвали к скорейшим переговорам с Россией, пишет ТАСС.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Юрий Бойко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что ОПЗЖ выступает за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. «Причем мы дали сигналы и публичные, и непубличные, чтобы как можно скорее начались переговоры о том, чтобы завершить этот военный конфликт», — отметил он. Бойко добавил, что партия сделает ради этого все возможное.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией. Сейчас Киев ведет консультации с Москвой о времени и месте переговоров. Позже сообщалось, что Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником на встрече.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.