Карты Visa и Mastercard продолжат работать в России даже после санкций

На территории России карты Visa и Mastercard продолжат работать даже в случае самых жестких санкций. Об этом в субботу, 26 февраля, РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ограничительные меры повлияют только на то, что держатели карт попавших под санкции банков не смогут расплатиться ими за границей и на иностранных сайтах. Также для клиентов «Промсвязьбанка», ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», Альфа-банка, банков «Россия» и «Открытие» будут недоступны операции с помощью Apple Pay и Google Pay. При этом россияне смогут оплачивать ими покупки и услуги в российских интернет-магазинах.

В НСПК добавили, что средства всех клиентов банков на счетах будут сохранены и все операции будут доступны.

Ранее сообщалось, что в санкционные списки Евросоюза помимо банков попали 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, в том числе самолетостроительные и кораблестроительные предприятия. Эти меры ЕС принял после обострения ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью.