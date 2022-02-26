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Google удалила на YouTube тысячи видео и сотни каналов

Google сообщила, что удалила на YouTube тысячи видео на фоне происходящего на Украине

Фото: Pixabay

Компания Google сообщила, что удалила на YouTube тысячи видео и сотни каналов на фоне происходящего на Украине, передает РИА Новости.

Европейское подразделение корпорации отметило, что команда по реагированию на инциденты работает в круглосуточном режиме и уделяет внимание безопасности сотрудников, пользователей и клиентов.

«На YouTube мы размещаем видео из надежных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику. За последние несколько дней мы удалили сотни каналов и тысячи видео, и мы сохраняем бдительность в отношении ложной информации», — подчеркнули в Google.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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