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Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда

Yonhap: КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в восточном направлении

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда в восточном направлении. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Подробностей произошедшего не приводится.

Это уже восьмой инцидент с начала 2022 года. В январе КНДР произвела семь ракетных пусков. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Также был осуществлен запуск баллистической ракеты, скорость которой в 16 раз превысила скорость звука. Кроме того, Пхеньян пообещал «продолжить разработку мощных боеголовок».

Ксения Назарова
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