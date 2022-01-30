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Запущенная Северной Кореей ракета превысила скорость звука в 16 раз

«Ёнхап»: ракета, запущенная КНДР 30 января, превысила скорость звука в 16 раз

Фото: Reuters

Баллистическая ракета средней дальности, запущенная Северной Кореей в воскресенье, 30 января, в 16 раз превысила скорость звука. Об этом пишет агентство «Ёнхап» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ее максимальная скорость составила 16 чисел Маха. Предположительно, речь идет о ракете «Хвасон-12», которую власти КНДР также испытывали в 2017 году.

Запущенная ракета пролетела 800 километров с максимальной высотой две тысячи километров и упала за пределами исключительной зоны Японии, рассказали ранее в японском кабмине. По предварительным данным, это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.

Кроме того, Пхеньян хочет «продолжить разработку мощных боеголовок» и тестирует работу крылатой ракеты большой дальности и управляемой ракеты «земля-земля».

Виктория Кондратьева
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