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Миниатюрная рыбачка поймала на удочку огромного тунца

Женщина ростом полтора метра поймала на удочку тунца весом 362 килограмма

Жительница США сумела поймать огромного тунца на удочку во время рыбалки в открытом море. Об этом сообщает WHDH.

Мишель Чикале из штата Нью-Гэмпшир выложила видео, на котором она борется с огромным тунцом, на своей странице в социальной сети и сразу же прославилась.

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В ролике миниатюрная рыбачка ростом всего чуть более полутора метров вытаскивает из воды рыбу, вес которой, как выяснилось позже, составил 362 килограмма. Чикале — одна из немногих женщин-капитанов в регионе. Она рассказала, что большинство ее конкурентов — мужчины, и она пытается ни в чем им не уступать.

«Когда удочка сгибается, она просто сгибается. Ты не знаешь, какого размера рыба, пока не увидишь ее около поверхности. Когда я вытащила тунца из воды, мой друг сказал: "Ни фига себе!"», — поделилась Чикале впечатлениями от памятной рыбалки.

Ранее сообщалось, что жительница США поймала огромную акулу-молот с крыши автомобиля. Женщине понадобилось 45 минут, чтобы справиться с уловом.

Никита Савин
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