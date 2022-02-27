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Минобороны России сообщило о применении ВСУ боеприпасов с фосфором

Представитель МО РФ Конашенков сообщил о применении ВСУ боеприпасов с фосфором под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять боеприпасы, начиненные фосфором, в пригороде Киева. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель», — сказал он.

Конашенков уточнил, что украинские военные используют 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» советского производства. По его словам, применение этих боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Ранее 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым Путин отметил, что в отношении Москвы Запад предпринимает не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускает агрессивные высказывания.

24 февраля президент России объявил о начале специальной операции в Донбассе, в ходе которой российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

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Варвара Кошечкина
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