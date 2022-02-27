Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства

Президент России Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым Путин отметил, что в отношении Москвы Запад предпринимает не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускает агрессивные высказывания.

«Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал он.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, в ходе которой российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». В ответ на это страны Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада и другие начали вводить санкции в отношении России.