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Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства

Президент РФ Путин поручил Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым Путин отметил, что в отношении Москвы Запад предпринимает не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускает агрессивные высказывания.

«Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал он.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, в ходе которой российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». В ответ на это страны Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада и другие начали вводить санкции в отношении России.

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Варвара Кошечкина
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