Украинский посол назвал условия Киева на переговорах с российской делегацией

Киев потребует прекращения боевых действий и вывода российских войск на переговорах с Москвой. Такие условия украинской стороны назвал посол страны в Турции Василий Боднарь, передает РИА Новости.

По его словам, встреча между делегациями Украины и России на украинско-белорусской границе может привести к прекращению огня.

Ранее стало известно, что украинская делегация выехала в сторону Гомеля. Российская делегация находилась в Белоруссии с утра 27 февраля, ее возглавил помощник российского президента Владимир Мединский.