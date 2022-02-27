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Украинский посол назвал условия Киева на переговорах с российской делегацией

Посол Украины назвал прекращение огня и вывод войск условиями на переговорах с Россией

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Киев потребует прекращения боевых действий и вывода российских войск на переговорах с Москвой. Такие условия украинской стороны назвал посол страны в Турции Василий Боднарь, передает РИА Новости.

По его словам, встреча между делегациями Украины и России на украинско-белорусской границе может привести к прекращению огня.

Ранее стало известно, что украинская делегация выехала в сторону Гомеля. Российская делегация находилась в Белоруссии с утра 27 февраля, ее возглавил помощник российского президента Владимир Мединский.

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Виктория Кондратьева
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