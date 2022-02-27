В Генпрокуратуре рассказали об ответственности за государственную измену

Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим странам, если это вредит безопасности России. Об этом пишет Russia Today в своем Telegram-канале со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что это будет расцениваться как государственная измена. «Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Государственная измена")», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.