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Гинцбург предупредил россиян о сохранении опасности коронавируса

Гинцбург предупредил, что показатели смертности из-за COVID-19 в России растут

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил россиянам, что несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, показатели смертности растут. Его слова передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что спад заболеваемости не говорит об отсутствии опасности. «Есть еще такой показатель как смертность. К сожалению, он растет… Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться», — предупредил он.

Гинцбург также добавил, что показатели заболеваемости снижаются из-за того, что люди начали чаще переносить коронавирус «на ногах». К тому же, многие вакцинировались. Он подчеркнул, что люди из группы риска находятся в наибольшей опасности, поскольку омикрон опасен так же, как и предыдущие штаммы.

Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков заявил, что коронавирусная инфекция у людей с хроническими заболеваниями почек может привести к непоправимым последствиям. Так, в группе риска находятся люди с камнями в почках или поликистозом.

Марина Совина
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