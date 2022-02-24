Вирусолог предупредил о необратимом последствии коронавируса

Коронавирусная инфекция у людей с хроническими заболеваниями почек может привести к непоправимым последствиям. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.

В частности, в группе риска находятся люди, у которых имеются камни в почках или поликистоз, уточнил врач. По его словам, любое воспалительное заболевание грозит таким пациентам очень серьезными последствиями, вплоть до прекращении работы почек.

Ранее исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах заявили, что COVID-19, попадая в почки, провоцирует появление рубцов. По мнению специалистов, результаты исследования могут объяснить снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тысяч зараженных в США.